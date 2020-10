전세난에 팔 걷어붙인 민주당…미래주거추진단 구성

李 1주택 장기 실거주자 세제 완화 정책 검토 시사

[아시아경제 전진영 기자] 전세난 등 부동산 시장 어려움을 해결하기 위해 더불어민주당이 논의 기구인 미래주거추진단을 구성하기로 했다. 정부 해결책만 기다리기보다 당이 선제적으로 대응에 나서겠다는 취지다.

이낙연 더불어민주당 대표는 19일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “주거에 대한 국가와 지방자치단체의 책임을 높이고 주택 공공성을 확대하면서 국민의 불안과 불만을 덜어드리는 획기적 대안을 마련하겠다”며 이같이 밝혔다.

이 대표는 시급한 과제로 심화된 전세난 대응을 꼽았다. 그는 이날 회의에서 “당장은 많은 사람들이 걱정하는 전월세 상황을 면밀히 점검하며 대응하겠다”며 “현장 점검부터 시작하겠다”고 밝혔다. 앞서 이 대표는 지난 16일 최고위에서도 “전세 문제가 커지고 있다”며 “4분기에는 이 문제를 완화하면서 경기회복이 가속화됐으면 좋겠다”고 언급했다.

그는 1주택 장기 실거주자 세제 완화도 검토하고 있음을 시사했다. 이 대표는 “1가구 장기보유 실거주자에게 세금을 안심할 수 있는 방안을 중심으로 정책을 마련하겠다”고 했다. 그러면서 “주거 수요는 과거보다 수준이 높아지고 내용도 다양해졌다”며 “종래의 주택보급 개념으로 해결할 수 없다. 예전의 부동산 정책을 반성하고 새로운 접근을 시작해야 한다”고도 강조했다.

이번 추진단은 민간 전문가와 함께 정책을 논의하는 기구로 국회 국토교통위원장인 진선미 의원이 단장을 맡는다.

