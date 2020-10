모닝글로리, 비움 시리즈 신제품 9종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 모닝글로리는 미니멀리즘 콘셉트의 비움 시리즈 9종을 새로 출시했다고 19일 밝혔다.

지난해 처음 출시된 비움 시리즈는 웜 그레이, 브라운, 블랙, 네이비 등 차분한 컬러를 사용해 유행을 타지 않는 기본적인 디자인을 세련되게 표현하고, 과대 포장을 지양한 것이 특징이다.

이번에 출시된 비움 텀블러는 무늬가 없는 단색 스테인리스 텀블러로 제품 하단에 모닝글로리 영문 로고를 대문자로 디자인해 고급스러움을 살렸다. 450ml 사이즈로 넉넉하게 사용할 수 있으며, 군더더기 없는 모던한 디자인이 돋보인다.

비움 클립보드는 A4용지 사이즈로 장식이 없는 단색 보드 3가지로 출시됐다. 상단에 검은색 집게를 부착해 심플하게 디자인했다.

비움 연필세트는 2B 심 5자루가 한 세트로 포장된 제품으로 연필 끝에 골드 장식과 지우개가 달려 디자인 포인트를 주고 실용성을 높였다.

최용식 모닝글로리 디자인연구소 실장은 “성인들이 주로 찾던 심플한 콘셉트의 문구를 이제는 대학생뿐만 아니라 중고생까지도 선호하는 추세”라며 “MZ 세대는 소셜미디어를 통해 공부 인증, 책상 꾸미기 등의 사진과 영상을 직접 올리며 자신을 표현하는 것을 즐기는데, 비움 시리즈가 여러 가지 학용품을 하나의 통일된 무드로 표현하기 좋아서 반응이 좋다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr