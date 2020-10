i-ONE뱅크서 비대면 계좌개설시 증권거래세 10% 현금 지급

[아시아경제 구은모 기자] IBK투자증권은 고객 편의와 디지털 가속화를 위해 IBK기업은행 모바일 플랫폼인 ‘i-ONE뱅크(아이원뱅크)’를 이용한 비대면 증권계좌 개설 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다.

아이원뱅크에서 계좌개설시 주식거래 고객에게 증권거래세의 10%를 매분기 최대 75만원까지(연간 300만원) 현금 지급한다. 서비스 대상은 아이원뱅크에서 IBK투자증권 주식계좌를 개설한 모든 고객이다.

IBK투자증권 관계자는 “언택트 금융 서비스 강화를 위해 아이원뱅크 내 증권계좌개설 서비스를 오픈하게 됐다”며 “IBK금융그룹의 디지털 시너지 확대를 위해 비대면 채널 시스템 구축에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

