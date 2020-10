방한·패션 갖춘 명품패딩…백화점, 효자템 등극

롯데百 잠실점 에비뉴엘, 브랜드 추가 입점

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 겨울을 앞두고 프리미엄 패딩과 퍼 브랜드를 판매한다.

롯데백화점 잠실점 에비뉴엘은 이달 중 캐나다의 ‘캐나다구스’ 사계절 매장, 이탈리아 모피 편집샵 브랜드 ‘케티랭’, 패딩 브랜드 ‘타트라스’, 이탈리아의 ‘두노’, ‘패트레이’, 프리미엄 수입 모피 편집샵 브랜드 ‘블루말레’가 오픈한다고 19일 밝혔다.

잠실점 에비뉴엘은 편집 매장이 아닌 단독 매장으로 최다 브랜드를 보유하고 있다. 프랑스 ‘몽클레르’, 캐나다의 ‘노비스’, ‘무스너클’, ‘맥케이지’, 이탈리아의 ‘파라점퍼스’, ‘듀베티카’ 등 8개 매장도 사계절 매장을 운영 중이다. 오는 19일부터 25일까지 일주일간 구매 고객에게는 브랜드별 감사품을 증정한다.

국내 프리미엄 아우터시장은 꾸준히 성장하고 있다. 2018~2019년 겨울부터는 동절기 패션아이템으로 프리미엄 패딩은 유행을 타지 않는 디자인을 강점으로 꾸준히 인기를 끌고 있다. 특히 해외 명품패딩의 대표주자인 ‘몽클레르’의 경우 2019 가을·겨울(FW) 시즌 19%, 올 상반기 39% 판매 신장률을 기록했다.

김재범 롯데백화점 잠실점 점장은 “올 겨울 역시 프리미엄 패딩이 방한과 패션 아이템으로 인기를 끌 것으로 보인다”며 “비대면(언택트) 소비 트렌드에 따라 온·오프라인 동시에 구매 가능하며 겨울 준비를 앞둔 고객들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.

