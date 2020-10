풀무원, 신개념 김치 ‘김치렐리쉬 2종’ 한·미 동시 출시…'김치 세계화' 앞장

[아시아경제 최신혜 기자] 글로벌 김치사업을 펼치고 있는 풀무원이 전통 김치를 재해석한 ‘신개념 김치’를 선보였다.

풀무원식품은 젓갈을 넣지 않은 비건 김치에 달콤한 토마토와 매콤한 스리라차 소스의 풍미를 더한 신개념 김치 ‘김치렐리쉬’ 2종 ‘오리지널’과 ‘스윗&칠리’를 한국과 미국에 동시 출시했다고 19일 밝혔다.

김치렐리쉬는 글로벌 시장을 겨냥해 전통 김치를 재해석한 신개념 김치로 파스타, 샐러드, 오므라이스, 각종 두부요리, 김밥, 타코, 케사디야, 피자, 햄버거, 핫도그 등 다양한 나라의 다양한 요리에 활용할 수 있다. 지난해 글로벌 김치공장을 준공하고 미국에 김치를 본격적으로 수출하기 시작한 풀무원은 김치렐리쉬를 한국과 미국에서 동시 출시해 김치 세계화에 더욱 박차를 가할 계획이다.

본래 우리의 전통 김치도 그 자체로 먹기도 하나 찌개, 탕, 찜, 볶음, 각종 양념 등 다양한 요리의 재료로 폭넓게 사용된다. 풀무원은 이러한 김치의 속성에 착안해 글로벌 시장에서 세계인들이 김치를 다양하게 활용할 수 있도록 김치렐리쉬를 개발했다.

‘렐리쉬’는 영미권 국가에서 매우 흔한 식품 유형으로 과일, 채소 등에 양념하고 걸쭉하게 끓인 뒤 차갑게 식혀 다양한 요리에 곁들여 먹는다. 김치렐리쉬 2종은 젓갈을 사용하지 않은 비건 김치를 잘게 썬 뒤에 달콤한 토마토와 고추를 황금 비율로 배합해 전통 김치 맛에 이국적인 풍미를 더했다. 김치에 친숙하지 않은 외국인이나 어린이도 김치를 맛있게 경험할 수 있다.

김치렐리쉬 스윗&칠리는 김치에 달콤하고 신선한 토마토를 더해 건강하고 신선한 맛을 높였다. 자극적이지 않은 새콤달콤한 맛으로 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 김치렐리쉬 오리지널은 김치와 동남아시아의 매운 스리라차 소스가 만나 맛있게 매운맛을 냈다. 고추의 화끈한 맛을 그대로 살려내 평소 매운맛을 좋아하는 이들에게 안성맞춤이다. 김치렐리쉬는 젓갈을 넣지 않고 100% 식물성 원료만으로 만든 지속가능한 비건 김치로 모든 베지테리언이 먹을 수 있다.

풀무원은 이번 달부터 김치렐리쉬를 미국 대형 유통 알버슨과 세이프웨이에서 판매하기 시작했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr