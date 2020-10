영등포구, 중장년 취업 위한 '창직 아카데미’ 개설·운영

코로나19 확산 방지 위해 모든 교육과정 온라인 개설…1:1 멘토링 운영도...40세 이상 중장년 대상 창직 역량강화 맞춤형 강의…전액 무료 수강

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 제2의 인생을 준비하는 중장년의 재취업과 창업을 돕기 위해 ‘신직업 탐구 중장년 창직 아카데미’를 개설해 운영한다.

이번 창직 아카데미는 중장년층을 대상으로 신직업 탐구와 디지털 역량 강화를 통해 제2의 인생도약을 위한 기반을 확립, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 고용시장에 창직에 대한 이해와 직업·진로의 인식전환으로 새로운 일자리창출에 도움을 주기 위해 기획됐다.

교육과정은 창직 기본과정과 실무과정으로 나뉘어 진행, ‘창직을 통한 혁신적인 제2의 인생도약 기반 확립’을 주제로 ▲중장년 적합 신직업 탐색 ▲창직의 이해와 창직 사례 분석 ▲디지털 역량 강화 ▲신직업 구체화를 위한 실전교육 및 멘토링 등 실무에 바로 적용할 수 있는 맞춤형 강의로 꾸려진다.

아울러 이번 강의는 코로나19 확산방지 및 예방을 위해 모든 교육과정을 온라인으로 운영, 교육 효율을 향상시키기 위해 전문멘토의 1:1 비대면 컨설팅을 진행하는 등 성공적인 창직을 위한 구체적 방향을 제시하는 데 주력할 방침이다.

교육은 11월2일부터 27일까지, 총 12회에 걸쳐 온라인 교육플랫폼 줌(zoom)을 이용한 비대면 실시간 강의로 진행, 수강을 희망하는 40대 이상의 중장년은 (사)한국창직협회 홈페이지에서 신청서를 다운받아 담당자 이메일(newjob123@naver.com)로 제출하면 된다.

모집인원은 25명이며 수강료는 무료이다. 자세한 사항은 한국창직협회로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 대비해 창직 기반 마련 및 디지털 역량 강화를 위해 이번 교육을 마련했다”며 “창직아카데미를 통해 중장년층의 오랜 경험과 지혜를 토대로 자신의 평생직장을 찾길 바란다”고 전했다.

