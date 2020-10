해외서 우리 국민 피랍, 최근 10년 56명 달해…3명 사망

서아프리카 지역 해적 공격 잦아…지난 17일 피랍 국민 2명, 51일만에 무사 석방

[아시아경제 임철영 기자] 최근 10년 동안 해외에서 납치된 우리 국민이 56명에 달하고 3명이 사망한 것으로 나타났다.

18일 외교부와 해양수산부가 국회 외교통일위원회 더불어민주당 이용선 의원에게 제출한 자료에 따르면 최근 10년 동안 해외에서 납치된 우리 국민은 총 56명으로 연평균 약 5.6명에 달했다.

지난 10년간 대륙별로 살펴보면 아프리카에서 20건 46명, 아시아에서 6건 8명, 아메리카에서 1건 1명, 중동에서 1건 1명이었다. 그 중 사망 피해도 3건이었다.

아프리카 중에서는 나이지리아, 가나, 부르키나파소와 같은 서아프리카 지역에서 절반에 달하는 11건 21명의 피해자가 발생한 것으로 집계됐다. 17일 석방된 2명의 선원 또한 서아프리카 토고에서 지난 8월 말 납치됐다.

올해 상반기 서아프리카 지역에서만 해적공격이 98건으로 전체의 35.7%에 달했다. 해당 지역에서 선원에 대한 납치는 54명으로 전체의 90.1%를 차지했다. 서아프리카 지역에서 납치가 빈번한 배경은 해적들이 중화기로 무장하고 고속정을 활용해 원양까지 공격을 감행하기 때문인 것으로 분석된다.

이용선 의원은 “최근 서아프리카 연안국 해적 사건에 효과적으로 대응하기 위해 최초로 해경을 보낸 것으로 알고 있다”면서 “앞으로도 우리 국민이 무사히 돌아올 수 있도록 외교부 및 재외공관은 안전한 석방 노력, 피해자 가족 및 관계자에 정보제공 및 협상전략 조언 등과 같은 지원을 아끼지 말아달라”고 당부했다.

