아이돌Live, 위키미키 '온택트 덕력검증소' 20일 첫 공개

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,689,256 전일가 11,550 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!LG유플러스, 한컴위드와 디지털 시니어케어 사업 맞손"U+아이들생생도서관, 유치원 수업 부교재로 활용" close 는 지니뮤직 기획의 팬 소원 성취 예능 프로그램 '온택트 덕력검증소' 위키미키 편을 아이돌Live 앱에서 20일 최초 공개한다고 18일 밝혔다.

온택트 덕력검증소는 아티스트가 그동안 팬들에게 받은 사랑에 보답한다는 의미를 담아 선물하는 예능 프로그램이다. 신곡 '쿨'로 돌아온 8인조 걸그룹 위키미키가 두 번째 출연진으로 등장한다. 위키미키는

위키미키의 온택트 덕력검증소는 편당 10분씩 총 4편으로 구성돼 있다. 화·목 오후 6시 아이돌Live를 통해 무료로 선보인다. 아이돌Live는 LG유플러스 고객뿐만 아니라 타사 고객도 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓을 통해 내려 받아 무료로 감상할 수 있다.

아이돌Live 트위터 계정에 게시된 온라인 덕력검증소 이벤트 게시물에 '좋아요'와 '리트윗', 응원 댓글을 남기고 아이돌Live 앱에서 참여 정보를 입력하면 추첨을 통해 ▲위키미키가 직접 그린 팬 캐리커처 ▲영상통화 기회 ▲원하는 포즈의 사진 등을 증정한다.

이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 현장 공연이나 팬미팅은 없지만 다양한 아이돌의 모습을 원하는 팬들을 고려해 꾸준히 오리지널 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr