G마켓, 샤오미 신상 ‘미에어’ 한글판 단독 판매

‘미에어 3C’?’미에어 프로H’, 19일 스마일클럽 대상 최대 17% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] G마켓이 샤오미 공기청정기 ‘미에어 3C’와 ‘미에어 프로H’ 한글판을 국내 단독으로 론칭한다고 18일 밝혔다.19일 하루 동안 ‘스마일클럽’ 회원을 대상으로 할인가에 판매하고, 특별 사은품도 증정한다.

이번 행사는 프리미엄 멤버십 전용 기획관인 ‘스마일클럽 온에어’를 통해 진행한다.

‘샤오미 미에어 3C(Mi 공기청정기 3C)’와 ‘미에어 프로H’(Mi 공기청정기 PRO H)’는 13급 헤파필터를 사용해 강력한 청정 효과를 내는 것이 특징이다. 미세먼지는 물론 애완동물의 털, 꽃가루, 포름알데히드, 유해가스, 음식냄새 등을 제거해준다. 360도 입체 시스템을 갖추고 있으며 ‘미에어 3C’의 시간 당 공기 청정 면적은 106㎡(약 32평)이다. ‘미에어 프로H’의 시간 당 공기 청정 면적은 최대 600㎥(181평)이고, 필터 수명은 최대 14개월이다.

19일 하루 동안 ‘미에어 3C’는 정상가 11만9000원에서 약 17% 할인해 9만9000원에, ‘미에어 프로H’는 약 9% 할인가 28만9000원에 만나볼 수 있다.

추첨을 통해 사은품도 증정한다. 19일 해당 제품을 구매하면 자동으로 응모되며, 구매 후 11월 1일까지 구매결정을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 진행한다. 추첨을 통해 총 100명에게 항균형 공기청정기 필터(50명)와 미밴드5 한글판 블랙 색상(50명)을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr