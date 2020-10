서초구 ‘2021 온라인 입시설명회’ 개최...대입 토털 서비스

10월20일부터 ‘1:1 맞춤형 컨설팅’ 교육지원센터 4곳서 사전예약진행...대입설명회 11월 3일 ‘혼공프로젝트’ 유튜브채널 실시간 생방송 진행, 철저한 방역지침 아래 선착순 30명 현장참여도 실시...수능합격꾸러미 제공 및 ‘합격예측 서비스’ 이용료도 일부 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 장기화되는 코로나19로 인해 불안한 지역내 고3 수험생을 위해 '2021학년도 온라인 입시설명회' 개최를 추진할 예정이다.

‘서초구 방배교육지원센터’에서 주최한 이번 '온라인 입시설명회'는 오는 11월3일 서초구립 양재도서관에서 오후 5시부터 ‘서초혼공프로젝트’ 채널 유튜브를 통해 생방송으로 진행, 방송 중 강사진과 참여자간 양방향 질의·응답도 이뤄질 예정이다.

또 AI로봇을 활용한 비대면 체온체크 등 철저한 방역지침하에 선착순 30명 제한으로 현장참여도 실시한다.

이번 입시 설명회에서는 장기간 코로나19 상황에서 수능을 앞두고 혼란스럽고 불안해하는 수험생과 학부모를 위한 '4가 입시예방백신'을 지원하는 의미로 ▲첫 번째 백신은 온라인 입시설명회 ▲두 번째 백신은 맞춤형 1:1 컨설팅 ▲세 번째 백신은 합격예측 서비스 ▲네 번째 백신은 수능합격꾸러미 등 총 4종의 입시준비를 위한 예방백신을 지원할 예정이다.

첫 번째 예방백신인 '온라인 입시설명회'에서는 코로나19로 인한 수능연기에 따른 수능 D-30 고3 수험전략과 수능직후 논술, 면접 및 수능직후부터 긴급하게 점검·결정해야 할 사항들까지 꼼꼼하게 짚어줄 예정이다.

특히 이번 입시설명회에서는 연·고대 등 주요 대학들이 비대면 방식인 화상면접을 도입함에 따라 맞춤형 대비전략을 제공할 예정이다.

아울러 고1·2학생들에게도 학교 내신대별 비교과 과목 및 학생부 관리전략 등을 안내할 예정이다.

또 현시점에서 수험생들에게 꼭 필요한 입시분석자료를 제작해 서초구 교육지원센터 홈페이지에 업로드 할 예정, 아울러 설명회가 끝난 후에는 동영상을 편집, 유튜브에 게재할 예정이다.

두번째 예방백신인 '맞춤형 1:1 컨설팅'은 10월20~ 11월14일 권역별 4곳의 교육지원센터(방배, 서초, 반포·잠원 양재·내곡)에서 1인당 1시간씩 각 센터별로 진행할 예정이다.

1:1 컨설팅은 시간대별 선착순 사전예약으로 진행, 참여를 원하는 수험생은 서초구 교육지원센터 홈페이지에서 신청 및 접수하면 된다.

세 번째 예방백신으로 10월27~11월14일 지역내 고 3 수험생을 위해 나의 대학 합격 여부 및 최근 3년간 합격자 커트라인을 확인할 수 있는 '합격예측 서비스'를 진행, 이용료 일부를 지원해줄 예정이다.

마지막 네 번째 예방백신은 입시설명회 현장 참여자 및 1대1 컨설팅 신청자에게 '수능합격꾸러미'를 지원할 예정이다. 꾸러미에는 수능전용 샤프, 마스크키트 등이 포함되어 코로나19에 따른 수험생의 합격응원에 나설 예정이다.

서초구는 지난 4월에 고3 수험생 및 학부모를 위해 서초 맞춤형 ‘혼공(혼자서공부한다)’ 프로젝트 일환으로 '온라인 대입 수시 설명회'를 개최, 2021 대입 핵심 이슈를 총정리하고 개학연기에 따른 고3 학습전략과 학생부 관리 및 서초 수험생 맞춤형 수시 지원전략 제공, 큰 호응을 얻은 바 있다.

또 12월3일에 치러지는 수능시험 종료 후에도 서초구의 차별화된 대입 지원전략을 제공, 학생들의 대학진학 및 진로선택에 도움을 줄 수 있도록 '2021학년도 대입 정시 지원전략 설명회'를 오는 12월5일 개최할 예정이다.

조은희 서초구청장은 "이번 온라인입시설명회가 장기화 되는 코로나19로 인해 불안한 맘을 가질 고3 수험생들을 위한 효과만점 입시예방백신이 되기를 희망하면서 앞으로도 진로선택에 도움을 줄 수 있는 다양한 방안을 모색해서 코로나19로 어려운 입시환경을 극복할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr