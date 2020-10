왕비 차량에 '세손가락 경례'…태국 반정부 인사 2명 체포

[아시아경제 우수연 기자]왕비가 타고 있던 차량의 속도를 늦추게 하고 정부에 대한 저항의 상징인 '세손가락 경례'를 한 태국 반정부 인사 2명이 체포됐다.

16일(현지시간) 일간 방콕포스트에 따르면 수티다 왕비에게 폭력을 행사한 혐의로 반정부 활동가 에까차이 홍깡완, 분꾸에눈 빠오톤 등 두 명이 이날 경찰에 체포됐다.

두 사람은 지난 14일 오후 반정부 집회 장소 인근에서 수티다 왕비와 디빵꼰 왕세자가 타고 있던 차량의 속도를 늦추게한 혐의를 받고 있다. 이들이 왕비 차량을 향해 '세손가락 경례'를 한 것도 체포 사유로 추가됐다.

'세손가락 경례'는 한 영화에 나온 제스처로 2014년 태국 쿠데타 당시 이에 항의하고 반대하는 표시로 사용됐다. 이후에는 반정부 세력이나 독재, 군부 정권에 대한 저항의 상징으로 통한다.

이 일이 알려진 이후 12시간도 지나지 않아 태국 정부는 5인 이상의 정치 집회를 금지하는 긴급 칙령을 발효했다. 반정부 시위대들이 총리실 건물까지 진출한 것도 이번 비상조치의 한 원인이지만 이날 왕비 차량 행렬과 관련한 사건이 더 크게 작용한 것으로 외신은 보도했다.

태국 형법 제 110조는 국왕이나 왕비의 자유를 방해하는 어떤 종류의 폭력도 허용되지 않는다는 내용을 담고 있다. 이를 어길 경우 최소 징역 16년에서 최대 무기징역까지 선고될 수 있다.

