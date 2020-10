"계속 언론으로 남을 수 있나" 추미애, 연일 언론 비판

15일 '뻗치기' 중이던 기자 사진 SNS 게재 이어

16일 자신 비판한 언론 사설 맞대응

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관이 16일 자신을 비판한 언론 사설에 대해 "문제 삼은 내용들은 왜곡되거나 근거 없음이 드러나고 있다"고 맞받아쳤다.

추 장관은 이날 자신의 페이스북에 '사사건건 감정적 대응 추미애, 장관 계속할 수 있나'라는 제목의 '중앙일보' 사설을 언급하면서 "이렇게 돌려드린다. 사사건건 감정적 기사, 중앙일보 언론으로 계속 남을 수 있나"라고 이같이 응수했다

해당 사설은 언론인·야당 의원 등에 대한 추 장관의 대응이 '감정적'이라는 취지로 비판한 내용이 핵심이다.

사설은 추 장관이 전날(15일) 자신의 집 앞에서 카메라를 들고 기다리는 이른바 '뻗치기'를 한 매체 기자 사진을 찍어 페이스북에 게재한 사실을 지적하며 "추 장관은 당 대표까지 지낸 정치인 출신인데 출근길 사진조차 용납하지 못하겠다는 처사는 지극히 감정적인 대응"이라고 비판했다.

또 "추 장관의 감정적 대응은 어제 오늘 일이 아니다"라며 "국회에서 아들의 휴가 미복귀 의혹을 묻는 야당 의원에게 '소설 쓰시네'라며 비아냥댔다"고 지적하기도 했다.

한편 추 장관은 15일 자신의 집 앞에서 뻗치기를 하던 언론사 기자 사진을 공개하며 "한 달 전쯤 법무부 대변인은 아파트 앞은 사생활 영역이니 촬영 제한을 협조 바란다는 공문을 각 언론사에 보냈다. 그런데 기자는 그런 것은 모른다고 계속 뻗치기를 하겠다고 한다"고 썼다.

이어 "출근을 방해하므로 이 상황이 종료될 때까지 집에서 대기하며 일을 봐야겠다"며 "지난 9개월간 언론은 아무 데서나 제 전신을 촬영했다. 사생활 공간인 아파트 현관 앞도 침범당했다"고 지적했다.

그러면서 "마치 흉악범을 대하듯 앞뒤 안 맞는 질문도 퍼부었다"며 "이 광경을 보는 아파트 주민들도 매우 불편해한다"라고 강조했다.

다만 일각에서는 기자의 사진을 찍어 인터넷 공간에 올린 것은 공인으로서 부적절한 처사라는 지적이 나왔다.

해당 기자 소속 매체 관계자는 15일 '미디어오늘'과 인터뷰에서 "우리 기자가 특별히 (추 장관) 프라이버시 침해한 것은 없는 것으로 결론 내렸다"라며 "과거 문재인 대통령 당선인 시절 사저에서 나와 출근할 때 다 사진을 찍었다. 추 장관은 공인인데, 지적한 사항에 동의 못하겠다"고 강조했다.

야당에서도 추 장관을 향한 비판의 목소리가 나왔다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정치인 출신 장관에게 기자는 숙명과도 같은 것"이라며 "당 대표까지 지낸 분이 언론 노출을 이유로 출근 거부라니, 정계 은퇴라도 하려는 건가"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr