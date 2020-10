하이트진로, 인기 브랜드 캠핑용품 모아 '이슬캠핑 굿즈전' 연다

[아시아경제 최신혜 기자] 하이트진로의 인기 브랜드 캠핑용품이 11번가에서 판매된다.

하이트진로는 오픈마켓 11번가와 함께 '이슬캠핑 굿즈전'을 개최하고 참이슬x테라 폴딩박스 세트, 테라 보냉카트 등의 브랜드 캠핑용품 굿즈를 한정 판매한다고 16일 밝혔다. 오는 19일부터 22일까지 4일간 진행되며 매일 새로운 굿즈를 한정 판매할 예정이다.

이번 행사는 11번가와 함께 7월에 진행한 ‘요즘쏘맥 굿즈전’에 이은 두 번째 행사로 소비자들의 뜨거운 반응과 요청이 이어지자, 감사의 마음을 전달하기 위해 기획됐다. 요즘쏘맥 굿즈전에 판매된 두방울잔 등 총 5종의 아이템은 평균 56초 만에 완판을 기록하며 각종 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 엄청난 화제를 불러모았다.

하이트진로는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 사회적 거리두기 등으로 달라진 트렌드에 야외에서 캠핑을 즐기는 소비자을 위한 하이트진로만의 특별한 ‘이슬캠핑 굿즈전’을 진행하기로 하고, 소장 가치가 높고 활용도가 높은 캠핑용품들을 엄선했다.

우선 19일에는 휴대가 간편하고 수납공간 뿐 아니라 테이블, 의자, 쉘프 등으로 활용도 높은 캠핑아이템인 ‘참이슬x테라 폴딩박스 세트’를 1000개 한정 판매한다.

20일에는 야외에서도 편리하고 마지막 한방울까지 시원하고, 청정하게 마실 수 있는 맥주 전용 텀블러 ‘테라x스탠리 텀블러’를 250개 한정 판매한다.

21일에는 콤팩트한 사이즈로 휴대가 간편하고 언제 어디서든 즐길 수 있는 감성 아이템인 ‘참이슬x진로 코르크 미니블루투스 스피커’와 스타일리쉬한 가죽케이스와 실용성을 고려한 스테인리스 캠핑 소주컵을 참이슬과 진로 각각 450개씩 총 900개 한정 판매한다.

22일에는 전국 대형마트에서 품절대란을 일으킨 아이템 ‘테라 보냉카트’를 3000개 한정 판매한다. 보냉기능 아이스백이 탑재된 이동식 카드로 야외에서도 테라를 청정하게 즐길 수 있는 아이템이다.

'이슬캠핑 굿즈전'은 11번가 기획전 페이지를 통해서 진행되며, 월~목요일, 매일 11시에 오픈해 선착순으로 한정 수량만을 판매한다.

