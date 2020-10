[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 출향 기업가인 ㈜대운테크 김운호 대표가 16일 시청을 통해 (재)상주시장학회에 장학금 1000만원을 기탁해 왔다고 밝혔다.

김운호 대표는 "고향에서 열심히 공부하는 후배들이 훌륭하게 성장하는데 조금이나마 보탬이 되고자 장학금을 기탁하게 됐다"고 말했다.

상주 외답동 출신인 김 대표는 현재 대구 본사와 상주 함창농공단지에서 수처리기기(원심분리기, 원심탈수기, 원심농축기, 고액분리기, 협잡물처리기 등)를 전문적으로 생산하고 있다.

강영석 상주시장은 "고향을 아끼고 훌륭한 후배양성을 위해 배려하는 소중한 마음을 감사히 전해 받아 앞으로 우리 지역의 우수한 인재양성을 위해 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

