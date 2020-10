진영 행안부 장관, 본인·배우자·아들 명의로 옵티머스 5억 투자…민주당 의원도 투자

[아시아경제 최석진 기자] 진영 행정안전부 장관이 본인과 가족들 명의로 옵티머스 펀드에 수억원을 투자한 것으로 드러났다.

또 옵티머스 투자자 중에는 더불어민주당 국회의원도 포함돼 있는 것으로 확인됐다.

15일 KBS가 입수한 옵티머스 펀드 수익자 명단에 따르면 진 장관은 지난 2월 본인 명의로 1억원, 배우자와 장남의 명의로 각 2억원 등 모두 5억원을 투자한 것으로 나타났다.

진 장관 가족은 옵티머스 펀드의 최다 판매사였던 NH투자증권을 통해 국내 발행 채권과 기업의 공공기관 확정 매출 채권에 투자하는 상품에 가입했는데, 해당 펀드는 6개월 만기에 목표수익률 2.8% 내외였던 것으로 확인됐다.

진 장관은 행안부 대변인실을 통해 “예전부터 거래하던 NH투자증권 지점을 통해 권유를 받고 투자했으며, 환매 중단으로 큰 손실을 봤다”는 입장을 밝혔다.

또 옵티머스 펀드 가입자 중에는 더불어민주당 기획재정위원회 소속 국회의원도 있는 것으로 드러났다. 해당 의원은 지난해 1억원을 투자했다가 환매해 투자금과 수익을 돌려받았다.

김재현 옵티머스 대표가 지난 5월 작성한 ‘펀드 하자 치유 관련’ 문건에는 ‘이혁진 전 옵티머스 대표와의 갈등 해결 과정에서 도움을 준 정부·여당 관계자들이 프로젝트 수익자로 일부 참여해 있다’고 적혀있었는데 사실로 확인된 셈이다.

