신세계백화점, 9월 매출 전월比 28.5% 증가

추석명절·거리두기 완화

[아시아경제 차민영 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 11,500 등락률 +5.53% 거래량 256,415 전일가 208,000 2020.10.12 15:30 장마감 관련기사 한글날 황금휴일 효과…쇼핑몰·백화점에 지갑 열렸다객실 53%가 '패밀리룸'…그랜드조선 부산의 '가족 사랑'SK, 공정위 가장 많이 찾아…로펌은 김앤장 close 백화점을 운영하는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 11,500 등락률 +5.53% 거래량 256,415 전일가 208,000 2020.10.12 15:30 장마감 관련기사 한글날 황금휴일 효과…쇼핑몰·백화점에 지갑 열렸다객실 53%가 '패밀리룸'…그랜드조선 부산의 '가족 사랑'SK, 공정위 가장 많이 찾아…로펌은 김앤장 close 는 지난 9월 별도 기준 매출액이 약 1372억원으로 전년 동기 대비 3.86% 감소했다고 12일 공시했다. 이는 전월(1068억원) 대비 28.5% 늘어난 규모다.

대구 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 11,500 등락률 +5.53% 거래량 256,415 전일가 208,000 2020.10.12 15:30 장마감 관련기사 한글날 황금휴일 효과…쇼핑몰·백화점에 지갑 열렸다객실 53%가 '패밀리룸'…그랜드조선 부산의 '가족 사랑'SK, 공정위 가장 많이 찾아…로펌은 김앤장 close 의 경우 9월 한 달 기준 매출액은 449억원으로 전년 대비 1.6% 감소했다. 이 역시 전달(387억원)에 비해 16.0% 증가한 규모다.

신세계백화점 관계자는 "사회적 거리두기 완화와 추석 명절 선물세트 판매 호조로 매출이 지속적인 회복세를 보이고 있다"고 설명했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr