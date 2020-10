[아시아경제 이민우 기자] 탑엔지니어링 탑엔지니어링 065130 | 코스닥 증권정보 현재가 9,680 전일대비 140 등락률 -1.43% 거래량 211,798 전일가 9,820 2020.10.12 14:28 장중(20분지연) 관련기사 탑엔지니어링, LED장비 테마 상승세에 1.32% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 자회사 탑중앙연구소를 흡수합병하기로 결정했다고 12일 공시했다.

합벼비율은 1대 0, 합병기일은 12월 18일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr