김승연 회장 "위기를 미래창조 기회로, 포스트 코로나 주도하자"

창립 68주년 맞은 한화 김승연 회장 새 경영화두 제시

신성장동력 발굴 투자 노력

변화된 산업지형 선도 밑거름

디지털 기반 시스템 구축

투명경영 지속가능성 강조

[아시아경제 박소연 기자] "미래를 예측하는 최선의 방법은 미래를 창조하는 것이라는 신념으로 혁신을 넘어 창조의 역사를 만들어가야 합니다."

김승연 한화그룹 회장이 12일 창립 68주년 기념사를 통해 이같이 강조하며 '포스트 코로나', '디지털', '지속가능성'을 새로운 경영화두로 제시했다.

김 회장은 이날 사내방송을 통해 "그룹의 회장으로서 IMF 외환위기, 글로벌 금융위기 등 수많은 위기를 겪었다"면서 "삶과 경제의 뿌리를 송두리째 흔드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기는 지금껏 경험해본 적 없는 전혀 새로운 위기"라고 운을 뗐다.

그러면서 "신성장동력을 발굴하기 위한 투자와 노력은 포스트 코로나를 선도하는 밑거름이 될 것"이라며 변화된 산업지형과 새로운 규칙이 지배할 포스트 코로나를 주도할 사업전략과 선도적인 역량을 갖출 것을 강조했다. 또 비대면의 일상화를 피할 수 없는 환경 속에서 디지털 기반 인프라와 조직문화로 위기대응에 민첩한 시스템을 구축해야 한다는 점도 역설했다.

금융 부문에는 앞선 금융문화를 창조하기 위한 디지털 혁신의 속도를 높일 것을 요청했다. 제조 부문에는 인공지능(AI) 및 빅데이터를 접목한 스마트 공장 환경 구축을, 서비스 부문에는 디지털 기술로 고객 일상에 한 차원 높은 경험을 제공할 것을 주문했다.

이와함께 김 회장은 '책임을 다하는 투명한 경영'으로 지속가능한 한화를 만들어야 한다는 메시지도 전달했다. 특히 그는 "글로벌 친환경 시장경제의 리더로서 한화는 그린뉴딜에 적극 참여해야 한다"고 강조했다. 태양광, 그린수소 에너지 솔루션, 친환경 플라스틱 소재 사업 등 글로벌 친환경 시장경제의 리더로서 한화그룹이 환경을 위한 혁신의 움직임에 더욱 박차를 가해야 한다고 말했다.

한편 한화는 코로나19 확산 방지 차원에서 기존 계열사별 집합 행사로 진행하던 창립기념식을 올해는 비대면 방식으로 변경했다. 한화 각 계열사는 소규모의 사업부 또는 팀 단위로 장기근속자 포상 행사를 진행했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr