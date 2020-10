코이카, 신북방 고등교육 역량강화 프로그램 공모…신북방 ODA 본격 시동

13일까지 접수, 국내 대학 및 연구기관 신청 가능

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 ‘신북방 고등교육 역량강화 프로그램’에 참여할 국내 대학 및 연구기관을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

신북방 고등교육 역량강화 프로그램은 신북방 국가의 우수인재 양성 및 상생번영에 기여하기 위해 현지 파트너 대학의 연구 및 교육역량 강화와 관련된 △고등교육 정책 및 제도 개선 △고등교육 교과과정 개선 △연구개발 및 기술창업 지원 등을 묶음으로 지원하는 사업이다.

공모 분야는 몽골, 우즈베키스탄 국별 2개 분야이며 △몽골은 도시개발, 축산 △우즈베키스탄은 정보통신기술(ICT), 보건의료이다. 협력국의 인재 양성 계획 및 수요, 산업전망 및 정부 정책 등을 전반적으로 고려하여 공모 분야를 선정했다. 사업에 선정되면 대학 별 최대 500만 달러(약 58억 원)의 사업비용을 지원 받게 된다.

앞서 코이카는 2019년 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 지역의 교육 발전을 위한 ‘미네소타 프로젝트’ 방식의 교육 사업 도입 계획을 발표했다. 이에 따라 신남방지역 5개국을 대상으로 고등교육 역량강화 프로그램 공모를 진행했으며 올해는 해당 프로그램을 신북방지역 2개국(몽골, 우즈베키스탄)을 대상으로 확대해 실시하기로 했다.

신북방 고등교육 역량강화 프로그램의 특징은 사업에 선정된 대학에게 사업시행의 우선권을 부여해 선정된 대학의 책임 하에 사업을 진행한다는 것이다. 이에 제안 기관이 보다 자유롭게 사업 내용을 구성할 수 있어 각 기관의 전문성을 충분히 활용한 창의적인 사업 구상이 가능하다.

공모 접수는 온라인과 우편으로 오는 11월 13일까지 진행한다. 최종 결과는 1·2차 평가 및 예비조사를 거쳐 내년 1분기에 발표한다. 자세한 사항은 코이카 홈페이지를 참고하거나 중동중앙아실 이메일로 문의하면 된다.

