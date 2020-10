스타벅스, '대한제국 선포일' 기념 환구단 MD 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 스타벅스커피 코리아가 12일 대한제국 선포일을 기념하고 환구단의 역사와 문화 유산 가치를 전파하기 위해 환구단 텀블러와 머그 총 2종을 출시한다고 밝혔다.

대한제국 선포일은 1897년 10월 12일 고종이 환구단에서 대한제국을 선포하고 황제의 자리에 오른 날이다. 환구단은 고종이 조선을 대한제국으로 국호를 바꾸고 황제 즉위를 앞둔 때에 하늘에 제를 드리고 황제즉위식을 거행한 곳으로 국가지정문화재 사적 제 157호로 지정된 역사적인 문화유산이다.

스타벅스는 지난 6월 문화재청, 문화유산국민신탁과 환구단점 개점 기념식과 문화유산보호 후원 행사를 진행하며 문화유산보존기금 기부 협약을 맺었다. 협약의 일환으로 스타벅스는 근대 문화유산 보호 후원을 위해 환구단 텀블러, 머그 판매 수익금 등으로 총 5000만원의 문화유산보존 기금을 마련해 문화유산국민신탁에 기부할 예정이다.

이번에 출시하는 환구단 텀블러와 머그는 환구단이 가진 역사적 배경과 의지를 표현하는 디자인을 담았다. 상품의 색상은 근현대사의 한국 건축물에는 많이 사용됐던 붉은색 벽돌의 진한 살구색에서 영감을 얻었으며, 매화나무 디자인은 환구단의 황궁우 내부 벽면에 새겨진 매화 그림을 재현해 매화가 화려하게 피어있는 대한제국의 따스한 봄날을 담고자 디자인됐다.

대한제국 선포일 기념 환구단 텀블러와 머그는 서울 중구 소공동에 위치한 스타벅스 환구단점에서 구매할 수 있다. 지난 6월 중구 소공동에 개점한 환구단점은 환구단과 황궁우 등 우리 문화유산 건축물의 주요 요소를 주제로 한 인테리어를 구현해 친근하게 우리 문화유산을 접하고 경험할 수 있도록 했다.

