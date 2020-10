울산 33층 주상복합아파트 화재, 15시간 만에 진화 … 경상자 93명(종합)

[아시아경제 조인경 기자] 울산의 33층 짜리 주상복합아파트에서 발생한 대형 화재가 불이 난 지 약 15시간 40여분에만 완전히 진화됐다.

소방청은 울산 남구 달동 삼환아르누보 아파트에서 발생한 화재가 건물 1개동의 절반과 내부 집기류 등을 태운 후 9일 오후 2시50분 부로 완진됐다고 밝혔다.

이번 화재는 8일 밤 11시14분 첫 신고가 접수됐다. 소방당국은 11시20분 현장에 도착해 화재 진화에 나섰으나 불이 아파트 외벽 전체로 확대되자 11시48분 대응 2단계를 발령했다. 이어 9일 새벽 2시께 큰 불길이 잡히는 듯 했지만 이후 건물 18층 부근에서 불이 재발화되고 아파트 내부로 옮겨붙으면서 진화 작업은 계속됐다.

소방당국은 사다리차를 동원에 진화에 나섰으나, 강한 바람에다 사다리차가 닿지 않은 고층부로 불이 번지는 등의 문제로 화재 진압에 어려움을 겪었다.

소방당국은 오전 6시15분께 고가사다리차와 고성능화학차 등 특수소방장비와 펌프차, 물탱크차 등에 대한 동원령도 내렸다.

소방청 관계자는 "화재가 난 건물 외벽이 알루미늄 복합패널로 시공돼 있는데, 패널 속에 숨어 있던 불씨가 간헐적으로 불특정 층에서 되살아는 상황이 발생하고 있다"며 "만약의 사태에 선제적으로 대비하기 위해 인근 시·도에서 특수장비 출동을 명령했다"고 설명했다.

불길은 낮 12시35분 초진을 완료한 데 이어 화재 발생 15시간을 넘긴 오후 2시50분께야 완전 진화됐다.

화재가 발생한 건물은 지하 1~2층이 주차장, 1~3층은 상가 등 근생시설, 4~33층은 아파트로 구성된 주상복합건물로 아파트에는 총 127세대가 입주해 있다.

당초 불길은 아파트 외벽을 타고 저층부부터 상승부까지 전층으로 빠르게 번졌으나 다행히 상당 수 주민이 자력으로 대피하고 옥상과 일부 층에 고립돼 있던 주민들도 모두 소방 구조대에 의해 구조됐다. 인명 피해는 연기 흡입과 찰과상 등 93명이 모두 경상자로 분류됐으며, 대다수가 인근 병원에서 치료를 받고 퇴원했다.

소방당국은 다만 화재 현장에 아직 연기가 나는 곳이 있어 혹시 모를 재발화에 대비해 남부소방서 소방대를 현장에서 계속 대기하도록 했다.

이날 화재 진압에는 70m 고가 사다리차 등 소방차와 장비 148대, 소방인력 1300여명 등이 동원됐다.

소방당국은 오후 3시30분부터 경찰과 국립과학수사연구원, 전기안전공사 등과 함께 1차 화재 감식을 진행중이다.

