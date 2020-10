송파구, 잡코리아와 함께 ' 라이브 취업 특강' 열어

10월14일, 28일, 11월11일 채용트렌드부터 인사담당자의 비밀코칭까지...온·오프라인 동시 진행

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나19로 취업준비에 어려움을 겪는 청년들을 위해 오는 10월14일과 28일, 11월11일 잡코리아와 함께하는 '라이브 취업특강'을 개최한다.

구는 코로나로 사기가 저하된 취준생들을 위해 국내 최대 취업포털사이트인 잡코리아와 연계, 향후 유망직종, 취업준비 실전팁 등 취준생에게 꼭 필요한 주제로 구성된 '취업준비꾸러미' 특강을 기획했다.

특강은 총 6회 시리즈로 ▲코로나19가 바꾼 채용시장 트렌드 ▲한국판뉴딜정책 기조에 따른 디지털분야 유망직종 취업준비전략 ▲입사지원서 작성법 ▲AI면접 합격기술 ▲면접스피치와 이미지메이킹 ▲인사담당자가 채용하고 싶은 구직자 비밀을 주제로 오는 14일과 28일, 11월11일 오후 1시부터 5시까지 진행된다.

특히 이번 취업 특강은 온·오프라인으로 동시에 진행, 매 회별 20명 내외로 현장 참여도 가능하다.

현장참여가 어려운 사람은 본인이 원하는 장소에서 유튜브(잡코리아TV)를 통해 실시간 강의에 참여할 수 있다.

참여 희망자는 사전 온라인신청(bit.ly/취업준비꾸러미)을 통해 접수 가능, 신청 시 사전질문을 남기면 강의에서 보다 명확한 답변을 들을 수 있다.

현장 참여자 전원에게는 기업에서 실제 사용되는 AI면접을 체험해볼 수 있는 체험권을 증정한다.(온라인 참여자는 추첨을 통해 50명 선정, 제공) 이번 강의는 방송 종료 후에도 송파일자리통합지원센터 홈페이지에서 볼 수 있다.

박성수 송파구청장은 “현재 코로나19로 채용규모가 대폭 축소돼 청년구직자들이 가장 큰 어려움을 겪고 있는 것이 현실”이라며 “이번 특강 시리즈를 통해 청년들이 변화하는 채용트렌드를 읽고 차근차근 취업을 준비하는데 도움이 되길 희망한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr