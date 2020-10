[아시아경제 이정윤 기자] 김경호 테슬라코리아 대표가 자율주행 경고시스템을 무력화하는 일부 불법장치와 관련, "기회가 있을 때마다 위험성을 강하게 계도하고 있다"고 밝혔다.

김 대표는 8일 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에 증인으로 출석해 권영세 국민의힘 의원이 "운전자가 핸들을 잡았는지 안 잡았는지 모르게 하는 '헬퍼'(helper)가 있다"는 지적하자 이와 같이 답했다.

김 대표는 "테슬라 모델3의 경우 자동화 레벨2로, 운전자가 주도권을 쥐고 운전하게 돼 있다"며 "도로 환경에 따라 다르지만, 운전자가 15초에서 1분 정도 핸들을 안 잡으면 경고가 울린다"고 설명했다. 이어 불법 장치와 관련해 "필요시에는 정부와 적극적으로 협조하겠다"고 덧붙였다.

