[아시아경제 이정윤 기자] 상온 노출 문제로 접종이 전면 중단됐던 인플루엔자(독감) 국가예방접종 사업이 오는 13일부터 재개된다.

질병관리청은 8일 참고자료를 통해 예방접종전문위원회 심의를 거쳐 잠정 중단했던 2020~2021절기 예방접종 사업을 13일부터 순차적으로 다시 시작한다고 밝혔다.

13일부터는 만 13∼18세 중ㆍ고등학생이 무료로 독감백신을 접종받고 19일부터는 만 만 70세 이상, 26일부터는 만 62∼69세가 접종 대상이다.

무료 예방접종은 전국 보건소와 지정 의료기관에서 받을 수 있다.

