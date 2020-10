[아시아경제 금보령 기자] 조이맥스 조이맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 5,350 전일대비 70 등락률 -1.29% 거래량 45,890 전일가 5,420 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 1월 30일 코스닥, 13.79p 내린 656.39 마감(2.06%↓)[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일조이맥스, 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 close 는 이길형 대표 체제에서 장현국·이길형 각자대표 체제로 변경한다고 8일 공시했다.

조이맥스 측은 변경사유에 대해 "전문적 의사결정 체계 구축으로 경영 효율성 증대 및 게임 사업 경쟁력 강화를 위한 것"이라고 설명했다.

