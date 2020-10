청와대 의지에 따른 입법 관측 일축…"태아 생명과 여성 자기결정권, 중대가치"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 여당 내에서 일부 반대 목소리가 나오고 있는 낙태죄 존치 문제와 관련해 관계부처 회의를 통해 확정된 사안이라고 밝혔다. 청와대 의지에 따라 이뤄지는 입법이 아니라 관계 부처의 의견을 수렴한 결과물이라는 얘기다.

청와대 핵심 관계자는 8일 기자들과 만나 "(언론 보도에는) 청와대 의지가 강했다고 하던데 주관적인 표현이기 때문에 왈가왈부하지 않겠다"면서 "의지가 강했다는 뜻이 부처 의사에 반해서 밀어붙었다는 뜻이라면 사실과 다르다"고 강조했다.

청와대 핵심 관계자는 "낙태죄 입법은 관계부처 회의를 통해 확정된 내용"이라며 "태아 생명과 여성의 자기결정권은 모두 중대가치"라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr