구윤철 "후쿠시마 원전 오염수 환경적 위해 적극 대응"

관계부처 국장급 TF, 차관급으로 격상…대응체계 강화

[아시아경제 이광호 기자]구윤철 국무조정실장은 8일 "국민 건강과 안전을 최우선으로 해 후쿠시마 원전 오염수가 미칠 수 있는 환경적 위해를 최소화할 수 있도록 범정부 차원에서 적극 대응하겠다"고 말했다.

구 실장은 이날 정부서울청사에서 '후쿠시마 원전 오염수 관련 관계차관회의'를 개최하고 "그간 국무조정실 주관으로 운영해온 후쿠시마 원전 오염수 방출대응 관계부처 국장급 태스크포스(TF)를 차관급으로 격상하는 등 정부 대응체계를 강화한다"며 이같이 밝혔다.

이날 회의에서 정부는 최근 일본 정부의 7차 주민공청회 개최 및 국제원자력기구(IAEA) 등 국제사회의 관련 동향을 공유하고, 일본에 대한 투명한 정보 공개 및 한국을 포함한 국제사회와의 협의 요구 등 일본의 후쿠시마 원전 오염수 처분방안 결정 시 범정부 차원의 대응 방안을 점검했다.

정부는 2018년 8월 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수의 방출을 검토하고 있다는 정보를 파악한 이후로, 관계부처 TF를 중심으로 범정부 차원의 대응방안을 계속해서 논의해 왔다.

최근에는 IAEA 총회 기조연설을 통해 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 시 중장기적인 환경 위해성 등에 대한 충분한 검토 및 국제사회와의 공조 필요성 등을 강조한 바 있다.

