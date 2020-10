나경원 “與, 저를 그토록 괴롭히고 싶다면…국감 기꺼이 출석할 것”

"정권의 탄압 거세져…당당하게 헤쳐 나갈 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 8일 “저를 향한 정권의 탄압이 다시 거세지고 있다”며 “제 가족, 그리고 저와 함께 일했던 무고한 사람들마저도 핍박 받는다”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “국민의 시선을 돌리고 불만 여론에 물타기를 하기 위해 저를 또 타깃으로 삼은 것”이라며 “당당하게 헤쳐 나갈 것이다. 진실은 늘 이긴다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “무더기 엉터리 영장 기각에 카르텔을 운운한다. ‘불안돈목(佛眼豚目)’이라는 말이 있습니다. 뭐 눈에는 뭐만 보인다더니, 권력 카르텔 정권의 호위무사답다”며 “지금 법원과 검찰 내부에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 아는 사람에게서는 도저히 나올 수 없는 발언”이라고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “물론 알면서도, 영장 기각에 대한 불만을 노골적으로 드러낸 것일 것”이라며 “한마디로 ‘나경원 영장은 묻지도 따지지도 말고 내줘라’라는 압박”이라고 지적했다.

나 전 원내대표는 “더 충격적인 이야기를 전해 들었다. 문체위 여당 의원들이 야당 측 증인 신청을 원천 봉쇄하기 위해 저를 증인으로 부르자고 억지를 부리고 있다고 한다”며 “작년 국감 내내 털고 털어서 문체부 법인사무검사까지 마치고 거기서도 아무런 위법·불법이 없다고 한 스페셜올림픽코리아 문제”라고 비판했다.

나 전 원내대표는 “민주당은 그토록 저를 불러 세워서 괴롭히고 싶다면 저 역시 기꺼이 출석하겠다. 두려울 것도, 망설일 것도 없다”며 “작년 조국 사태에 이어 추미애 사태에서도 어김없이 저를 끄집어내 정치 공세를 벌인다. 나경원을 수도 없이 죽이려 하고 있다. 최소한의 도의는커녕 뻔뻔함이 이 정권의 본질”이라고 말했다.

