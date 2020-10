BTS·미 참전용사들, 코리아소사이어티 '밴플리트상' 수상

한미관계 발전에 기여한 공로…文대통령, 수상자들에 축하인사

[아시아경제 정현진 기자] 방탄소년단(BTS)과 미국의 한국전쟁 참전용사, 대한상공회의소가 한미관계 발전에 기여한 공로로 코리아소사이어티의 '밴 플리트상'을 수상했다.

미국의 한미친선 비영리재단인 코리아소사이어티는 7일(현지시간) 온라인으로 진행된 연례 갈라에서 밴 플리트 상 시상식을 개최했다고 밝혔다. 이 상은 미8군 사령관으로 한국전쟁에 참여한 뒤 1957년 코리아소사이어티를 창립한 제임스 밴 플리트 장군을 기리기 위해 만들어진 상으로, 매년 한미관계에 공헌한 인물 또는 단체에 주어진다.

올해 수상자로 선정된 BTS는 음악과 메시지로 미국을 비롯한 전 세계에 열풍을 일으키고 한미관계 발전에 기여했다는 점을 높이 평가받았다. 최근 BTS는 '다이너마이트'로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 정상에 올랐다.

방탄소년단은 "우리는 다른 시간과 공간에서 살고 있지만, 음악을 통해 연결돼 있고 국경과 언어를 초월해 문화와 이야기를 공유하며 연대한다"면서 최근 '다이너마이트'로 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상에 오른 게 연대한 사람들 덕분이라고 감사의 뜻을 내비쳤다.

BTS 외에 한국전쟁 70주년을 맞아 찰스 랭걸 전 연방하원의원, 살바토레 스칼라토 뉴욕주 한국전 참전용사협회장이 미국 내 참전용사들을 대표해 밴 플리트 상을 받았다. 대한상의는 한미 무역ㆍ투자 증진과 기업 간 협력 강화에 기여한 공로를 인정받아 공동 수상자로 선정됐다.

랭걸 전 의원은 "한국을 떠날 때 절대로 돌아오지 않겠다고 다짐했는데 돌아오고 말았다"면서 "그 때 난 기적처럼 놀랍게도 잿더미와 가난, 절망에서 벗어나 미국의 친구이자 무역 파트너일 뿐만 아니라 동아시아 민주주의의 정신적 지주가 된 나라를 목격했다"고 말했다.

문재인 대통령은 이날 기조연설을 통해 "양국간 문화교류의 핵심 역할을 해준 BTS의 수상을 축하한다"고 말했다. 또 한국전쟁 참전용사들에 대해 "지구 반대편 이름도 생소한 나라에서 자유와 평화를 위해 함께 싸워준 친구들을 한 시도 잊은 적 없다"면서 "오늘날 굳건한 한미 동맹도 참전용사의 희생과 헌신으로 시작됐다"고 고마움을 나타냈다.

