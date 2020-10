아이파크몰, 가을 세일 돌입…최대 50% 할인

[아시아경제 이승진 기자] HDC그룹 계열사 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰이 9일부터 18일까지 10일 간 ‘가을 세일’을 실시 한다.

아이파크몰 가을 세일은 캐주얼, 키즈, 아웃도어, 스포츠, 홈데코, 리빙 등 총 120여개의 브랜드가 참여하며 최대 50% 할인 된 가격에 구매 할 수 있다.

디스이즈네버댓, 비바스튜디오, 스컬프터 등의 스트릿 패션 브랜드의 맨투맨 전 품목이 40% 할인 판매 되며, 엘칸토 매장 신규 오픈을 기념해 20% 할인 혜택 및 9만원 이상 구매 고객에 한해 2만원 할인쿠폰을 증정한다.

또, 아이파크몰 멤버십 앱 회원을 대상으로 특별 할인 및 경품 증정 이벤트도 진행 된다.

글로벌 스포츠 브랜드 나이키에서는 아이파크몰 멤버십 앱 회원 대상 ‘10% 특별 할인 혜택’ 제공하며, 가을 세일 기간 중 나이키에서 멤버십 포인트를 적립한 고객에 한해 추첨을 통해 3명에게 ‘조던1 RETRO’를 증정하는이벤트도 진행 된다.

이와 함께 쇼핑의 즐거움을 더해 줄 다양한 체험 이벤트들도 준비 됐다. ‘도심 속의 자연’을 의미하는 아이파크몰 '어반네이처' 콘셉트에 맞춰 도시와 농촌을 이어주는 ‘농부시장 마르쉐’가 개최 된다.

‘농부시장 마르쉐’는 농부들이 자신이 키운 작물을 가지고 나와 판매하는 장으로, 아이파크몰 4층 더 가든에서 11일 단 하루 팝업스토어 형태로 진행 된다.

또, 11일과 18일 일요일 오전 11시에는 유명 인플루언서와 함께 하는 ‘필라테스 위크’가 아이파크몰 4층 더 테라스에서 진행 될 예정이다.

아이파크몰 관계자는 “아이파크몰은 전문 업체를 통해 매일 2회 이상 방역을 하며 고객의 안전한 쇼핑 환경 제공하고자 노력 하고 있다” 라며 “다양한 할인 혜택과 체험형 이벤트들을 통해 쇼핑의 즐거움도 느끼고 긴 추석 연휴로 인해 찾아 올 수 있는 ‘연휴 후유증’도 싹 날려 버리시길 바란다” 라고말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr