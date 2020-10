롯데손보, 쿠팡과 휴대폰 파손보험 '쿠팡안심케어' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,595 전일대비 10 등락률 -0.62% 거래량 39,317 전일가 1,605 2020.10.08 10:01 장중(20분지연) 관련기사 롯데손보 "전문인력 확보로 내부직원 역량 강화"롯데손보 "자진 상장폐지 추진설 사실 아냐"롯데손보, 차세대 인슈어테크 융합플랫폼 구축 협약 체결 close 은 쿠팡에서 구입한 자급제 휴대폰에 대한 파손보험 '쿠팡안심케어'를 출시했다고 8일 밝혔다.

침수나 화재를 포함한 파손을 보상하며 휴대폰의 수리나 교체가 필요한 경우에는 보험가입금액 한도 내에서 실제 손해액을 보상해준다. 보험기간은 의무약정 기간 없이 배송완료일로부터 1년이다.

보험료는 베이직 2만4500원, 스탠다드 4만5900원, 프리미엄 5만900원으로, 추가비용 걱정 없이 최초 가입 시 일시불로 납부하면 된다.

베이직 상품은 60만원 한도 내에서 자기부담금 30%로 보상횟수 2회, 스탠다드와 프리미엄은 각 100만원, 150만원 한도 내에서 자기부담금 5만원으로 보상횟수 제한 없이 보장 가능하다.

롯데손보 관계자는 "쿠팡과 이커머스를 더욱 활성화하고 보험가입의 편의성을 높이기 위한 노력이 결실을 맺은 것이라 의미가 크다"며 "선진형 보험서비스를 개발해 폭발적으로 성장하는 이커머스 시장에서 새로운 성장 동력을 장착한 혁신 사례"라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr