송파구, 서울신용보증재단 특별출연 소상공인에 60억 무담보 대출

송파구&하나은행, 서울신용보증재단에 4억 원 특별출연...소기업·소상공인에 최대 5000만 원 대출 지원

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 서울신용보증재단을 통해 총 60억 원 규모의 무담보 대출지원에 나선다.

이를 위해 구는 지난 9월25일 하나은행과 손잡고 서울신용보증재단에 1:1 매칭으로 각 2억 원씩 총 4억 원을 특별출연하는 협약을 체결했다.

이에 따라 구는 보증규모가 출연금의 15배로 확대돼 총 60억 원을 확보, 무담보 대출지원에 사용할 수 있게 됐다. 10월 중순부터 구가 추천하는 소기업·소상공인을 서울신용보증재단이 신용보증, 하나은행이 장기저리로 필요자금을 지원한다.

보증비율은 100%로 전액 보증, 보증요율은 일반 보증요율인 1.0% 보다 낮은 연 0.8%다.

대출 금리는 연 2.0% 내외, 추가로 서울시 지원자금과 연계 시 0.8~1.3%P 낮은 금리로 대출이 가능하다. 업체 당 최대 5000만 원 이내로 1년 거치 3~4년 균등분할상환을 조건으로 한다.

가령 5천만 원의 경영자금이 필요한 경우 보증료 40만 원과 월이자 4만3000원 정도의 상대적으로 저렴한 비용에 대출을 받을 수 있다.

사업장 소재지가 송파구인 소기업, 소상공인이면 누구나 지원 가능하다. 단, 유흥업, 사치향락업 등은 지원에서 제외될 수 있다.

신청 구비서류는 ▲부가가치세 신고자료 1부 ▲신분증사본, 사업자등록증 사본, 사업장 및 주소지 임대차계약서 사본 ▲국세·지방세 납세 증명서 ▲소득금액증명원, 금융거래확인서 등이다.

이 밖에 보증지원과 관련한 문의사항은 서울신용보증재단 혹은 하나은행 가락금융센터지점으로 문의하면 된다.

박성수 송파구청장은 “이번 특별출연으로 어려움에 처한 소상공인들에게 조금이나마 희망이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 소상공인을 위한 실질적인 지원책을 펼쳐 지역경제에 보탬이 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr