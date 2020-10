[아시아경제 박지환 기자] 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 8,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,200 2020.10.06 00:00 장중(20분지연) 관련기사 한수원, 200여억 칠레태양광에 투자…"그린뉴딜 선도사례"현대차, LG전자가 공동 발굴했다! 이제는 자율주행 자동차 상장 준비!태양광 어디까지 봤니? 창문에서 발전한다면?? close 는 6일 기존 박상민 대표 체재에서 홍성민·박상민 각자 대표 체재로 변경했다고 공시했다.

회사 측은 "경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축 목적"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr