점포 통폐합에 4대은행 일자리 5년간 7570개 증발

[아시아경제 김효진 기자] 주요 시중은행의 영업망 통폐합에 따른 지점 등 영업점 축소와 이로 인한 일자리 증발이 가속하는 것으로 나타났다.

6일 국회 정무위원회 소속 배진교 정의당 의원이 금융감독원에서 제출받은 '4대 시중은행(KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리) 영업소 통폐합 현황'에 따르면 이들 은행의 전국 영업점은 2015년 말 3513개소에서 올해 8월 말 2964개로 4년 8개월 만에 549개가 줄었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 앞당긴 비대면 소비문화 등의 영향으로 올해 말까지 63개소가 추가로 문을 닫을 전망이다.

은행별로 보면 하나은행은 이 기간 중 853개에서 610개로 243개의 영업점을 폐점했고 KB국민은행은 1022개에서 874개로 148개를 줄였다. 우리은행은 842개에서 748개로 94개 영업점을, 신한은행은 796개에서 732개로 64개를 폐점했다.

4대 은행의 현원 규모는 2015년 6만6865명에서 올 8월 5만9295명으로 7570개의 일자리가 사라졌다. 은행연합회에 따르면 2016년 말 7100개이던 은행 영업점은 올 6월 말 6591개로 감소했으며 올 상반기에만 117개가 줄었다.

배 의원은 "은행은 전 국민이 대상인 금융서비스라는 점에서 개별 시중은행이 이윤만을 우선해 오프라인 서비스를 과도하게 축소해서는 안된다"면서 "시대 변화에 따라 은행 영업점의 구조조정이 일부 이뤄지더라도, 시중은행이 영업점을 무분별하게 없애면 온라인 금융서비스 접근이 어려운 노인층을 비롯한 취약계층에 대한 금융서비스 사각지대가 발생될 수 있다"고 지적했다.

배 의원은 "금융당국은 은행 영업소 축소로 인해 금융서비스 취약계층에 대한 사각지대가 발생하지 않도록 '은행지점 폐쇄 영향평가'절차 과정에서 폐점이 예정되는 지역 주민의 의사가 반영될 수 있도록 하고, 폐점 확대에 따른 보완책도 함께 마련해야 한다"고 주문했다.

