[포토] 산청 동의보감촌에 만개한 구절초 … 가을 정취 물씬

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 6일 경남 산청군 금서면 동의보감촌에 흐드러지게 핀 구절초. 매년 가을이면 국내 최대 규모의 구절초 군락으로 꼽히는 동의보감촌이 만개한 구절초 들녘 풍경을 선사해 가을 정취를 물씬 느끼게 한다.

