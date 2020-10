기재차관 "트럼프 확진, 글로벌 금융시장 변동성 확대"

[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 1차관은 6일 "트럼프 대통령의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진은 글로벌 금융시장 변동성 확대 요인으로 작용할 것"이라고 말했다.

김용범 차관은 이날 정부서울청사에서 거시경제금융회의를 개최하고 "당분간 미국 대선 관련 불확실성은 높은 수준을 유지할 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다

김 차관은 "미국, 유럽 등 주요국 증시는 트럼프 대통령의 확진 소식이 알려진 직후 위험자산 기피·안전자산 선호 등으로 한때 하락하기도 했으나 미국 경기부양책을 둘러싼 여야간 합의 기대 등으로 이후 하락폭은 다소 축소됐다"고 진단했다.

이어 "대표적인 안전자산인 미국 국채의 경우, 불확실성 확대에도 불구하고 국채 공급 물량 확대에 대한 기대가 반영되며 국채금리가 오히려 상승했다"며 "우리나라 및 주요국 CDS 프리미엄도 소폭 상승에 그치는 등 단기적인 시장충격은 비교적 제한적이었다"고 평가했다.

그러면서 "시장 관계자들은 트럼프 대통령의 확진이라는 단일 뉴스가 국내 금융시장에 미칠 영향은 제한적이라고 분석하면서도 우리 금융시장을 둘러싼 대외 불확실성이 높아진 상황이므로 시장 변동성 확대 가능성에 주의해야 한다는 데에 견해를 같이하고 있다"고 언급했다.

김 차관은 "불확실성 시대 속 우리 경제의 생존전략은 불확실성에 현명하게 대처해 나가는 것"이라며 "정부는 관계 기관과의 공조 하에 우리 경제·금융시장을 둘러싼 리스크 요인을 긴밀히 모니터링하는 한편, 필요시 시장안정조치를 적기에 시행할 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다"고 강조했다.

