파미셀, 원료의약품 주문 급증 증설 결정…매출 3배 증가 예상

파미셀이 울산공장 원료의약품 뉴클레오시드(mPEG) 생산설비를 증설한다고 6일 밝혔다.

내년 하반기 완공을 목표로 106억원을 투자한다. 증설비용은 대부분 자기자금으로 투입할 계획이다.

최근 원료의약품 수주가 늘면서 공장 생산능력을 초과했다. 파미셀이 생산하는 원료의약품 '뉴클레오시드'의 수주액은 이미 지난해 매출을 2배 가량 초과했다.

회사 관계자는 "2018년 한차례 증설했으나 RNA 기반 핵산치료제 시장 성장으로 글로벌 수요가 예상치보다 급증했다"며 "미국의 써모피셔와 독일의 머크 등 기존 주요 고객사 수요 증가로 납기일을 앞당기고 있다"고 말했다. 이어 "중국의 홍젠 등과 같은 새로운 고객사의 거래 요청도 이어지고 있다"고 설명했다.

파미셀은 올해부터 정부 지원을 받아 국내 진단키트 기업이 대부분 수입에 의존하는 분자진단 원료물질(dNTP) 국산화 과제를 수행하고 있다. 2022년 말 연구개발 완료 후 상업적 대량생산에 설비를 활용한다.

증설을 끝내면 파미셀의 원료의약품 연간 생산규모는 16톤 규모로 늘어난다. 이에 따라 연간 원료의약품 매출액도 현재 184억원 수준에서 3배 이상 늘어날 것으로 기대했다.

파미셀의 원료의약품은 글로벌 기업들과 20년간의 거래를 통해 고순도의 품질을 인정받고 있다. 뉴클레오시드는 미국의 써모피셔 사이언티픽과 독일의 머크 등을 주요 고객사로 두고 있다. mPEG는 벨기에 제약사 UCB와 공급계약을 맺었다. 독일의 머크와는 사업협력 관계에 있으며 넥타와 선바이오도 주요 거래업체로 두고 있다.

