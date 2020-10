강진·청주 등에 산업단지 9곳 추가…총 117곳으로 확대

[아시아경제 문제원 기자] 전남 강진과 고흥, 충북 청주 등지에 산업단지 9곳이 추가됐다. 이에 따라 산업단지는 총 117곳으로 늘어났다.

국토교통부는 시ㆍ도가 마련한 '2020년 산업단지 지정계획' 3차 변경안이 산업입지정책심의회에서 원안 통과됐다고 6일 밝혔다.

산단은 총 108곳 34.57㎢에서 117곳 35.73㎢로 불어나게 됐다.

신규 산단 9곳이 추가됐고 기존 산단 3곳은 조성 계획이 변경됐다.

전남에서 강진 제2일반산단과 영광군ㆍ해남군ㆍ보성군ㆍ고흥군 농공단지 4곳이 신규 지정됐다. 이곳에는 화학제품제조업, 기타기계제조업, 식료품제조업, 스마트영농을 위한 정보통신업 등을 유치한다.

울산에는 KTX역세권 일반산단이 신규 조성돼 금속제조업과 기술서비스업을 유치하고, 삼남거머본 산단도 신설돼 식료품제조업을 영위하게 된다.

충북에는 경제자유구역에 포함된 청주 에어로폴리스2지구 일반산단이 신규 지정돼 항공정비 부품업 관련 산업을 육성하게 된다.

또 경남에는 사천 서부일반산단이 계획 변경을 통해 기계 및 금속가공업을 유치하고, 경기도에는 화성 마도제2일반산단(금속제조업)이 신설된다.

충남에선 천안 제5일반산단이 확장돼 기타기계제조업을 유치하며, 예당 2일반산단(자동차부품업)은 산단 구역 경계가 조정됐다.

국토부는 산단 지정계획 변경안을 7일 시ㆍ도에 통보할 예정이다. 각 시ㆍ도는 산단 지정계획을 공고한 후 단지별 자체 승인 절차를 이행하게 된다.

김근오 국토부 산업입지정책과 과장은 "앞으로 지역별 산단 수급현황을 종합적으로 검토해 일자리를 창출하고 산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 지역 특성에 맞는 산업용지를 공급해 나가겠다"고 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr