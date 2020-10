조달청, 유엔조달시장 진출 지원 ‘온라인 상담회’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 6일~7일 국내 조달기업의 유엔조달시장 진출지원을 위한 온라인 상담회를 개최한다고 6일 밝혔다.

상담회는 유엔산업개발기구(UNIDO) 조달관과 국내 중소기업 3개사가 온라인으로 상담하는 자리로 마련된다.

동시에 유엔기구 지역 사무소가 다수 운영되는 태국 현지 바이어 47개사와 친환경제품 또는 건축자재 등을 생산하는 국내 조달기업 10개사가 참가해 50회 이상 온라인 화상상담을 실시하는 시간이 주어진다.

조달청은 온라인 상담회를 마친 후 참여 업체와의 후속상담을 진행하고 입찰 참가지원 기회를 제공한다.

또 전시회, 수출전략기업육성사업 등 각종 지원사업을 통해 해외조달시장 진출을 도울 계획이다.

정무경 조달청장은 “K-방역분야를 중심으로 국내 기업이 유엔조달시장에 진출하는 사례가 늘고 있다”며 “조달청은 이를 계기로 건축자재, 친환경 제품 등 분야의 국내 조달기업이 유엔조달시장에 직·간접적으로 유엔조달시장에 진출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

