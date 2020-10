롯데케미칼, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 기관 14만 8646주 순매수

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 3,000 등락률 +1.41% 거래량 170,939 전일가 213,000 2020.10.06 10:38 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'롯데케미칼, 플라스틱 자원 선순환 확대를 위한 제1호 지역클러스터 조성외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아 close 은 6일 오전 10시 30분 현재 전일보다 1.64% 오른 21만 6500원에 거래되고 있다. 거래량은 16만 5686주로 전일 거래량 대비 28.76% 수준이다. 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 3,000 등락률 +1.41% 거래량 170,939 전일가 213,000 2020.10.06 10:38 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'롯데케미칼, 플라스틱 자원 선순환 확대를 위한 제1호 지역클러스터 조성외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아 close 은 롯데그룹 계열의 석유화학 기업으로 알려져 있다.

9월 28일 SK증권의 손지우 연구원은 '최근 전 세계적으로 멀티플 프리미엄을 받았던 기술주들의 약세가 부각되고 있음. 동사는 오히려 이 시기가 트레이딩 바이가 가능한 영역인 것으로 판단함여전히 낮은 밸류에이션 2021 년 기준 PBR 0.55x 에 불과하고, 때마침 최근 화학시황이 돌아서면서 실적 또한 회복에 진입하기 때문임. 기술주에서부터 풀려 나오는 유동성의 대안으로서 충분히 작용 가능한 때로 판단함. '이라며 롯데케미칼의 목표가를 25만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 롯데케미칼을 10만 5911주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 3만 3124주 순매도, 14만 8646주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr