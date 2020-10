한미 합참의장 "비핵화 외교 노력 적극 뒷받침"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]한국과 미국 합참의장은 6일 한반도 비핵화와 평화정착을 위한 양국 정부의 외교적 노력을 적극적으로 뒷받침하기로 의견을 모았다.

원인철 합참의장과 마크 밀리 미국 합참의장은 이날 전화 통화를 하고, 굳건한 한미동맹을 바탕으로 연합방위태세를 더욱 공고히 유지ㆍ발전 시켜 나가자는데 의견을 같이했다고 합참이 밝혔다.

밀리 의장은 지난달 23일 취임한 원 의장에게 축하 인사를 건넸다. 원 의장 취임 이후 두 사람 사이의 통화는 이번이 처음이다.

양국 의장은 한미 군사 당국 간 긴밀한 협조관계가 유지되고 있다고 평가하면서"향후에도 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화정착을 위한 양국 정부의 외교적 노력을 군사적으로 적극적으로 뒷받침하기로 했다"고 합참은 전했다.

합참은 "이번 공조통화는 원인철 의장의 취임을 맞아 한미 군사 고위급 간 소통을 강화함으로써 한미동맹의 결속력을 유지해 나간다는 취지에서 이뤄졌다"고 설명했다.

한편 원 의장은 9일에는 필립 데이비슨 인도태평양사령관과 통화할 예정이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr