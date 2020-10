김정은, 당 정치국 회의…연말까지 80일 전투 전개

북한은 5일 김정은 국무위원장 주재로 노동당 정치국 회의를 열고 연말까지 '80일전투'를 벌이기로 결정했다고 북한 관영매체 조선중앙통신이 6일 보도했다.

통신은 이날 "조선로동당 중앙위원회 제7기 제19차 정치국회의가 당중앙위원회 본부청사에서 진행되였다"며 "정치국회의에서는 첫째 의정으로 전당,전국,전민이 80일전투를 힘있게 벌려 당 제8차대회를 빛나게 맞이할데 대한 문제를 토의하였다"고 전했다.

정치국회의에서는 "당 제8차대회까지 남은 기간은 올해 년말전투기간인 동시에 당 제7차대회가 제시한 국가경제발전 5개년전략수행의 마지막 계선인것만큼 전당적, 전국가적으로 다시한번 총돌격전을 벌려야 한다고 강조하였다"고 통신은 전했다.

또 "정치국은 당창건 75돐을 승리와 전진의 대경사로 빛내이고 그 기세를 더욱 앙양시켜 올해의 투쟁을 자랑스럽게 결속하며 당 제8차대회를 높은 정치적 열의와 노력적 성과로 맞이하기 위하여 전당적, 전국가적으로 년말까지 80일전투를 전개할데 대한 책임적이며 중대한 결심을 내리였다"고 했다.

회의에서는 당 창건 75주년을 맞아 핵·미사일 등 전략무기를 전담한 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장과 박정천 군 총참모장에게 원수 칭호를 수여했다.

김정은 위원장은 이들에게 원수 칭호에 대한 '공동결정서'를 전달하고 "당과 인민의 크나큰 신임과 기대에 높은 사업실적으로 보답하기 바란다"고 당부하며 축하했다.

통신은 "당 중앙위원회 제7기 제19차 정치국회의에서 토의된 혁명적 조치들은 조성된 현정세의 요구에 맞게 혁명과 건설을 더 높은 발전단계에로 이행시켜 나갈수 있게 하는 중대한 전환적 계기"라고 의미를 부여했다.

