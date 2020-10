5G 가입자 수 800만명 돌파

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 5G 이동통신 가입자 수가 올해 8월 말을 기준으로 800만명을 넘어섰다. 전월 대비 증가폭은 80만명대로 최근 1년래 최대였다.

5일 과학기술정보통신부가 공개한 8월 무선통신서비스 통계 현황에 따르면 5G 가입자 수는 865만8222명으로 집계됐다. 전월보다 80만1017명, 10.2% 증가한 규모다. 지난해 8월 말 이후 가장 큰 수치다.

통신사별로는 SK텔레콤의 5G 가입자 수가 398만1004명으로 가장 많았고, 이어 KT 263만1750명, LG유플러스 204만2558명이었다. 업계에서는 갤럭시 노트20 출시 효과 등에 힘입어 5G 가입자 수가 큰 폭으로 늘어난 것으로 보고 있다.

전체 이통 가입자는 7000만명을 돌파했다. 전월보다 20만1119명 늘어난 7000만6170명을 기록했다.

알뜰폰 가입자는 735만3733명으로 전월보다 3만5903명 늘었다. 지난해 6월 말 이후 14개월간 이어진 감소세에서 증가세로 돌아선 것이다. 5G 알뜰폰 가입자 수는 2910명으로 집계됐다.

