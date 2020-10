[포토]광장동 영유아 위한 ‘사랑의 수제 면마스크’ 전달

[아시아경제 박종일 기자] ◇광장동 영유아를 위한 ‘사랑의 수제 면마스크’ 전달

광장동 자원봉사캠프가 지난달 23일 지역 내 어린이집 19개소와 유치원 5개소에 총 1500여 개 수제 면마스크를 제작, 전달했다.

이번에 제작된 마스크는 자원봉사자들이 직접 만든 필터교체형 면마스크로 이 날 전달식에는 광장동 구립 및 민간 어린이집, 유치원 원장 등이 참여해 자원봉사캠프로부터 마스크를 전달받고 감사 인사를 전했다.

◇중곡2동 ‘국군의 날’ 맞이 국군장병 격려 및 위문품 전달

중곡2동 지역사회보장협의체가 지난달 23일 국군의 날(10월1일)을 맞아 광진구 관할 대대인 제56보병사단 221연대 1대대 국군장병 150여 명을 위해 위문품을 전달했다.

이번 위문품 전달은 그간 코로나19 방역을 위해 힘쓴 국군장병들을 격려하기 위해 마련, 위문품은 음료와 빵 등 간식거리로 구성됐다.

코로나19 확산 방지를 위해 위문품 전달식은 간략하게 진행됐으며, 관할동대인 중곡제2동대에서 부대에 직접 위문품을 전달했다.

◇구의3동 한부모가정을 위한 아동용 휴대의자·돗자리 세트 전달

구의3동주민센터가 지난달 29일 사회적 거리두기 장기화로 집에서 일상을 보내고 있는 한부모가정 30가구를 대상으로 아동용 휴대의자·돗자리 세트를 전달했다.

이번에 전달된 물품은 지역 내 업체 시디즈 광진구의점에서 후원한 물품으로 접이식 아동용 휴대의자와 돗자리로 구성돼 아동들이 안전한 야외공간에서 잠시나마 휴식을 취하고 코로나 우울을 극복할 수 있도록 마련됐다.

