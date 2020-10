현대기아차, 미국·인도 V자 반등…선봉엔 SUV

현대차 크레타 9월 인도 시장 SUV 1위

美 텔루라이드 9월 역대 최대 판매

기아차, 美서 올 3분기 역대 최대 기록

현지 맞춤형 전략·첨단 이미지·글로벌 공장 가동 원활 '3박자'

[아시아경제 우수연 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 글로벌 자동차 업계가 판매 부진에 시달리는 가운데 스포츠유틸리티차량(SUV)을 앞세운 현대ㆍ기아자동차가 미국, 인도 등 주요 시장에서 'V자 회복'에 나서 주목된다. 현대기아차 SUV는 현지 맞춤형 전략, 첨단 기술이 강조된 브랜드 이미지, 신속한 글로벌 공장 가동 정상화 등 3박자가 고루 갖춰지며 해외시장 공략에 성공했다는 평가다.

5일 인도 현지 언론에 따르면 현대차의 중형 SUV 크레타는 올해 9월 인도에서 1만2325대 판매되며 SUV 1위에 올랐다. 이로써 크레타는 올해 초 2세대 모델이 출시된 이후 최근 인도에서 5개월 연속 '가장 많이 팔린 SUV' 지위를 유지했다.

지난달 인도 SUV시장에서는 현대차의 중형 SUV 크레타, 기아차 소형 SUV 쏘넷(9266대), 기아차 소형 SUV 셀토스(9079대)가 1위 자리를 두고 3파전을 벌였다. 현지 로컬 및 일본차 브랜드를 제치고 한국차 3종이 해외시장에서 선두를 다투는 것은 이례적이다.

미국에서도 현대기아차는 SUV 인기를 바탕으로 실적이 빠르게 회복되고 있다. 지난달 미국에서 판매된 현대기아차(11만1437대) 3대 중 2대는 SUV(7만2340대)였다. 특히 기아차의 미국 현지 전략형 SUV 텔루라이드는 8829대로 월간 최대 판매를 기록했다. 기아차가 1994년 미국 진출 이후 역대 최대 9월 실적 및 분기 실적을 달성할 수 있었던 것도 이 덕분이다.

주요 글로벌시장에서 현대기아차 SUV가 인정받는 이유는 크게 3가지로 요약된다. 우선 전문가들은 현지 소비자들의 니즈를 철저히 분석한 현지 전략형 모델들이 상품성을 인정받은 결과로 풀이한다. 기아차는 튼튼하고 강인한 디자인을 강조한 '정통 미국 SUV' 텔루라이드로 미국 소비자 공략에 성공했으며, IT 트렌드에 민감한 인도에서는 첨단 ITㆍ커넥티드카 기술을 강조한 소형 SUV 쏘넷을 선보여 인기를 끌고 있다.

또 현대기아차가 커넥티드카 기술을 탑재한 인포테인먼트, 최첨단 안전ㆍ편의사양을 갖춘 신차를 연달아 선보인 점도 SUV시장 점유율 확대에 한몫했다. 특히 중국ㆍ인도 등 신흥시장에서 현대기아차는 '젊고 스마트한 트렌드 세터'의 브랜드 이미지를 구축해 나가고 있다.

이와 함께 최근 코로나19 국면에서 국내ㆍ해외공장의 가동률을 신속하게 끌어올린 점도 주요했다. 한국자동차산업협회 관계자는 "현대기아차는 코로나19 확산기였던 3~5월에도 한국 내 공장 가동을 지속하는 등 생산 능력을 유지한 결과 주요국 봉쇄 해제 조치 이후 수요 급증에 미리 대비할 수 있었다"고 말했다.

