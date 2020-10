[아시아경제 오주연 기자] 대화제약 대화제약 067080 | 코스닥 증권정보 현재가 15,900 전일대비 700 등락률 +4.61% 거래량 631,658 전일가 15,200 2020.10.05 12:24 장중(20분지연) 관련기사 이제 끝이 보입니다! 드디어! 대량생산에 성공했습니다! 빨리 잡으세요!! 대화제약, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.03%...대화제약, 히알루론산 생산방법 관련 특허 취득 close 은 세르비아에서 '리포락셀액'의 유방암 3상 임상시험계획(IND) 승인을 받았다고 5일 공시했다. 회사 측은 "리포락셀액의 조속한 글로벌 시장 진입을 위해 첫 관문으로 유방암을 적응증으로 하는 다국가 임상시험으로 한국과 중국에 이어 동유럽 3개국(헝가리, 불가리아, 세르비아)을 참가국가로 확대했다"며 "금년내 첫 환자 등록을 목표로 해 동유럽 3개국, 20여개 병원에서 임상환자를 모집할 계획"이라고 전했다.

