[아시아경제 오현길 기자] 흥국생명은 고객 만족도를 높이기 위한 소통채널 '톡톡패널단' 2기를 모집한다고 5일 밝혔다.

수도권에 거주중인 남녀라면 연령에 상관없이 평소 보험상품과 서비스, 모바일 앱, 온라인커뮤니티 활동에 관심이 많은 누구나 지원할 수 있다.

선정된 10명의 패널단은 11월부터 내년 4월까지 약 6개월간 활동하게 된다. 신상품 아이디어와 컨셉을 평가하고, 고객서비스(CS) 개선 과제 도출을 위한 다양한 의견을 제시하면 된다.

흥국생명 관계자는 "내부 직원들이 활동하는 톡톡패널단 1기를 통해 고객들을 위한 다양한 의견이 접수됐다"며 "톡톡패널단 2기 역시 고객들의 직접적인 의견을 청취하는 채널이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

