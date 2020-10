이스트스프링자산운용, '이스트스프링 차이나 리더스 펀드'출시

[아시아경제 이민지 기자]이스트스프링자산운용코리아는 중국의 신성장 산업에 선별적으로 투자하는 '이스트스프링 차이나 리더스펀드'를 출시한다고 5일 밝혔다.

이 펀드는 기존의 '이스트스프링 차이나 드래곤 A&H펀드'의 투자 전략과 종목을 포스트 코로나 시대에 경쟁력을 가질 신성장 기업들을 중심으로 변경하고, 그에 맞춰서 펀드명도 바꾸어 리뉴얼하는 방식으로 출시됐다.

이는 이스트스프링 인베스트먼트 싱가포르 리미티드가 2019년 4월부터 운용 중인 역외펀드 '이스트스프링 인베스트먼트 차이나 A 셰어 그로스 펀드'에 투자하는 재간접펀드다. 피투자펀드는 8월말 기준 6개월 37.0%, 1년 수익률은 63.9%을 기록하며벤치마크인 MSCI China A USD Gross Index 대비 6개월 7.5%, 1년 23.4%의 초과 수익률을 기록하고 있다.

이스트스프링 인베스트먼트 차이나 A 셰어 그로스 펀드는 중국 경제성장 패러다임 변화의 수혜를 받는 ‘신경제’(新經濟) 관련 섹터에 주로 투자한다. 특히 중국 시장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발발 이후 정부의 강력한 통화 및 재정 부양책으로 경제적 피해를 최소화한 가운데, 빠르고 강한 성장이 예상되는 소비재, 헬스케어, 차세대 테크놀로지 등의 기업에 선별적으로 접근하는 투자 전략을 갖고 있다. 또 중국 본토 A주를 포함해, 홍콩에 상장된 H주, 레드칩, 미국 증시에 상장된 ADR까지 투자하는 올 차이나 펀드로 중국 기업에 대한 투자 기회가 폭넓다는 것도 특징이다.

전체 GDP의 70% 이상을 차지할 만큼 내수 소비 비중이 높은 중국 소비재 시장은 전반적인 경제성장의 둔화에도 불구하고 급속도로 성장하고 있다. 실제 중국 소비시장 규모는 2030년까지 13조9000억달러(한화 약 1경6600조원)로 성장할 전망이다. 이외에도 인구 고령화, 중산층 소득수준 향상으로 인해 주목되던 헬스케어 산업은 공공 의료 인프라의 확산으로 성장세를 더하고 있으며, IT기반 차세대 테크놀로지 기업들은 중국 정부 차원에서 미래전략산업으로 육성하고 있기 때문에 그 경쟁력에 주목할 만하다.

피투자펀드는 이들 섹터에서 강한 성장성, 지속가능한 수익성, 높은 경영 신뢰도 등의 요소를 보유한 기업을 발굴하는 전략에 집중한다. 뿐만 아니라 거시적 환경, 정책 변화, 산업 트렌드에 대한 종합적 견해를 바탕으로 한 상향식(bottom-up) 방식의 종목 분석을 활용해 장기적으로 시장 대비 초과 수익을 추구할 예정이다.

이 같은 투자 역량을 극대화하기 위해 피투자펀드는 상하이 소재 중국 주식 전문 자산운용사인 이스트스프링 차이나의 리서치 자문 서비스를 활용하고 있다. 누구보다 중국기업을 깊이 있게 파악하고 있는 현지 애널리스트와 운용 전문인력의 시각으로, 중국 증시에 상대적으로 자세하고 정확하게 접근한다.

박종석 이스트스프링자산운용 상품마케팅 본부 상무는 “코로나19 발발 이후 더 빠르게 변화하는 중국 경제의 패러다임에 발맞춰 새로운 중국과 신성장 산업에 주목하는 투자자가 늘고 있다” 며 “'이스트스프링 차이나 리더스 펀드'는 아시아지역 투자전문가인 이스트스프링의 리서치 역량을 통해 방대한 규모의 중국 주식 시장에 선별적으로 투자할 수 있는 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.

