'비대면 추석'에 연휴 기간 홈쇼핑 봤다…CJ오쇼핑 매출 50% 반짝 상승

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 '비대면 추석'이 대세였던 이번 명절 연휴, 집에 머무는 이들이 늘어나며 TV홈쇼핑 매출이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 추석 연휴 닷새(9.30~10.4) TV홈쇼핑 매출을 분석한 결과 연휴 직전 닷새 대비 약 50% 이상 증가했다고 5일 밝혔다.

패션 카테고리 주문 수량은 약 30% 늘었는데, 퍼·명품 등 고가 프리미엄 상품보다 실생활에서 쉽게 코디 할 수 있는 패션 상품을 다채롭게 편성한 결과로 CJ 오쇼핑은 분석했다. 같은 기간 생활·전자가전 카테고리 매출은 약 3배 이상 늘었는데, 연휴 직후에도 이어질 집콕 생활을 대비한 가정용 내구재 소비가 증가한 것으로 분석된다.

앞서 CJ오쇼핑은 민족 최대 명절 추석에도 집에 머물 수 밖에 없는 고객들을 위해 지난 2일부터 4일까지 패션, 리빙, 렌탈 제품을 특가로 선보이는 '원더풀 페스타' 행사를 실시했다. 특히 TV홈쇼핑과 모바일 생방송을 넘나들며 2일 약 17시간에 걸쳐 진행된 '2020 패션위크'가 고객들의 큰 관심을 받았다.

2일 오전 8시 15분에 방송한 ‘더엣지 심플리 셋업’은 방송 한시간 동안 약 8000세트 판매됐다. 같은 날 판매된 '지오송지오 새틴 블라우스'도 목표 대비 2배를 넘는 실적을 기록했다.

연휴 마지막날 4일에는 '원더풀 페스타' 원데이 렌탈쇼가 진행됐다. 최근 건강관리 가전으로 각광받고 있는 건조기·세탁기부터 창호까지 다양한 생활 가전 방송을 10회 편성했다. 다가올 겨울철 매서운 칼바람, 추위로부터 단열성·방음성 등을 높여주는 'LG하우시스 세이프 홈 패키지' 방송은 1000콜 이상 주문 들어온 것으로 집계됐다.

한편, CJ오쇼핑은 '원더풀 페스타' 행사를 이달 31일까지 지속한다는 계획이다. TV방송 상품 3회 이상 구매 고객에게 최대 5만원 적립금을 증정하는 CJ오쇼핑 연중 최대 규모의 행사다. 10월 한달 동안 CJ ENM 인기 브랜드의 겨울 패션 상품은 물론 겨울 침구, 추운 계절에 면역력을 높여줄 수 있는 건강식품 등을 대거 만나볼 수 있다.

CJ오쇼핑 관계자는 "민족 최대 명절인 추석 연휴에도 고향을 찾지 못하는 고객들을 위해 패션, 건강식품, 가전 등 다양한 상품을 전략적으로 편성했다"며 "본격적인 겨울을 앞두고 10월 한달 간 진행될 '원더풀 페스타'도 고객에게 꼭 필요한 상품만을 엄선했으니 CJ오쇼핑에서 즐거운 쇼핑 겅험을 하셨으면 좋겠다"고 말했다.

