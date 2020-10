도박판에서 홧김에 방화…개천절 대구 상가서 화재, 2명 사망

[아시아경제 최은영 기자] 3일 오전 3시 48분경 대구 달서구 성당동의 상가건물 2층에서 기름(휘발유 및 등유)에 의한 방화로 추정되는 불이 났다.

화재 현장에서는 50대와 60대 2명이 숨진 채 발견됐고, 1명은 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 것으로 알려졌다. 또 다른 피해자인 50대 중반 남성 A 씨는 가벼운 상처를 입은 것으로 밝혀졌다.

소방당국은 장비 29대와 인력 76명을 투입해 출동 20분만인 오전 4시 7분쯤 화재를 진압했다. 재산 피해액은 1388만원 상당으로 예상됐다.

경찰은 불이 나기 직전 상가에서 도박판이 벌어졌고, 누군가 불을 질렀다는 진술을 확보해 조사에 나섰다.

당시 화재 현장에는 불에 타지 않은 1만원권 여러 장이 바닥에 흩어져 있었고, A 씨는 경찰 조사에서 "사망한 두 명이 화투를 치다가 크게 싸웠다"라고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "기름 종류에 의한 인위적 화재라고 보고 있다"라며 "부검과 현장 감식, 목격자 증언 등을 통해 용의자를 찾고 있다"라고 전했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr